ЦБ усложнит процедуру выдачи микрозаймов гражданам

Центральный банк России хочет усложнить процесс выдачи микрозаймов гражданам. Микрофинансовые организации (МФО) должны будут обеспечить для своих клиентов использование простой или усиленной электронной подписи для выдачи займов. Такой пункт содержится в проекте указаний регулятора, пишут "Известия".

Для простой электронной подписи МФО должны будут обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения.

Изменения должны будут вступить в силу с 1 октября 2024 года.

В ЦБ считают, что эта мера позволит усилить защищенность граждан от получения кредитов без из согласия. Будут защищаться и сами МФО – от оспаривания факта заключения договора.