В МИД предложили россиянам тщательно поразмышлять перед заграничной поездкой

В МИД России высказались о "разъяснениях" Еврокомиссии к ранее введенному запрету на ввоз в Евросоюз товаров российского происхождения.

В связи с "большим числом поступающих обращений" российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников во внешнеполитическом ведомстве "вновь акцентировали необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку".

"Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения", - пишет официальный портал МИД.