Путин утвердил "цифровой паспорт"

Президент Владимир Путин утвердил "цифровой паспорт". Подписанный Путиным указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в феврале 2023 г. президент поддержал и призвал ускорить внедрение цифрового удостоверения личности вместо традиционного паспорта. Предъявлять такое удостоверение можно будет со смартфона. Однако россияне не так благосклонно настроены к этому новшеству. Согласно опросу портала SuperJob, иметь цифровой паспорт хотели бы только 27% россиян, притом что 58% против. Между мужчинами и женщинами разницы почти нет, а вот по возрасту различия заметны. Если среди людей до 35 лет на цифровой паспорт согласны 37% (против - 44%), то старше 45 лет - только 22%, а 64% против этого.