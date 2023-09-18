18 Сентября 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Полтавский военком заявил, что из 100 мобилизованных осталось не больше 20

Начальник Полтавского областного территориального центра комплектования (военкомата) Виталий Бережной заявил в горсовете, что из каждых 100 человек, мобилизованных осенью прошлого года, осталось всего 10-20.
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Она также признал, что план по мобилизации провален. Так, в Полтаве план выполнен всего на 13%.

Снайпер боевиков Константин Прошинский подтвердил данные Бережного. А депутат Рады Дмитрий Наталуха признал, что в этом году потери намного больше, чем в прошлом.

"Каждый второй человек теперь знает кого-то, кто погиб в боях. Я потерял счет своим друзьям, которые погибли", - сказал он.

Украинский военный медик Алина Михайлова заявила, что победы украинского режима, на которую она надеялась, никогда не будет.

Военкор Александр Коц призывает не преувеличивать эти данные. Бригады, которые были разбиты на Запорожье, постепенно комплектуются новыми людьми. Хотя они уже не такие мотивированные и подготовленные, но это сильная армия, которой дадут всю технику и оружие.

Недавно Зеленский признал огромные потери в рядах боевиков.

Теги: ВСУ, потери


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