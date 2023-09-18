Синоптики объявили о продолжении "бабьего лета" на Среднем Урале

Летняя погода на Среднем Урале задержится в разгар сентября. Синоптики объявили о продолжении "бабьего лета".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 18 сентября в регионе будет плюс 20-22 градуса. 19-го числа похолодает до 16-18 градусов, а уже на следующий день столбики термометров понизятся до 15-17 градусов.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, дневные температуры будут в районе 15 градусов тепла. Однако к воскресенью вновь потеплеет – обещают до плюс 20.

Напомним, ранее синоптики давали прогноз по наступлению "бабьего лета" в Свердловской области в этом году.