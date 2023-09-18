УЕФА: сборная России вернется к соревнованиям только после окончания СВО

Cборные и клубы из России вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций только после окончания специальной военной операции.

Об этом заявил телеканалу Sportklub президент УЕФА Александер Чеферин. Он также прокомментировал прекращение сотрудничества с "Газпромом". По его словам, рекламировать эту компанию сложно. "Мне очень жаль, но мы должны были это сделать. Но стоит признать, что чаще всего на эту тему жалуются те, кто до сих пор покупает газ у одной и той же компании", - указал Чеферин.

ФИФА и УЕФА исключили российских футболистов из международных турниров в конце февраля 2022 года – сразу после начала СВО.