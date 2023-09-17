Уволенная за откровенные снимки учитель из Ишима обратилась в прокуратуру

Учительница из Ишима Анастасия Шумилова, которую вынудили уволиться за откровенные фотографии, написала заявление в прокуратуру на блогера Владимира Воронина, который опубликовал ее снимки с фотосессий в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Учитель в свободное время занимается модельным бизнесом. Снимки она размещала в сети. некоторые из них возмутили активисты и он опубликовал их в местной группе. На одном из фото учитель курит кальян, на другом - она отдыхает в аквапарке в купальнике, причем на фото в купальнике Шумилова еще сама была школьницей. В комментариях люди разделились на два лагеря: одни утверждают, что фото учителя его личное дело, другие - что такое поведение для педагога неприемлемо.

В итоге руководство школы поставило девушке ультиматум — либо она удаляет из соцсетей все свои фотографии, прекращает работать моделью, либо увольняется. Анастасия отказалась увольняться.

Сейчас девушка намерена бороться за свои права. По мнению учительницы, активист нарушил право гражданина на изображение, выложив ее снимки в сеть. Претензии у Анастасии есть и к руководству школы.

На своей странице в соцсетях она сообщила, что это было грубое нарушение личных границ, и что в законах у директора не прописано право вмешиваться в личную жизнь работника и его прошлое указывать, какие фотографии выставлять, а какие нет. Также она отметила, что у нее ребенок, которому два года, а по закону ТК РФ работодатель не имеет права принуждать работника к увольнению, если у него на иждивении ребенок до трех лет.

"Меня уволили без обходного листа, без отработки две недели, с нарушением Трудового кодекса", - заявила Анастасия.

Анастасия добавила, что не понимает, почему учитель не имеет права на личную жизнь, на свое развитие в другой сфере, на хобби во внеурочное, внерабочее время.