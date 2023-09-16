В Воронежской области от взрыва гранаты погибли трое
Три человека погибли в Россоши (Воронежская область) в результате взрыва гранаты.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Иных деталей не приведено.
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Три человека погибли в Россоши (Воронежская область) в результате взрыва гранаты.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Иных деталей не приведено.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС