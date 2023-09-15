Пермские следователи возбудили дело из-за девочки, которая получила ожоги на квадрацикле

Пермские следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" из-за ожогов, которые получила девятилетняя девочка во время катания на квадроцикле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По информации следствия, инцидент произошел еще 2 сентября. Экскурсия, устроенная предпринимателем, обернулась визитом в больницу.

В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным канала Baza, школьницу обдало антифризом из-за сгоревшего предохранителя. Находившийся рядом с девочкой инструктор ничем не смог помочь. Отец девочки окунул ее в пруд, чтобы защитить от ожогов, но это не помогло. У девочки диагностировали ожоги ног третьей степени. Пострадавшая прошла через три операции по удалению кожи, ей потребуется долгое восстановление.

Представители организации, предоставлявшей услуги по катанию на квадроциклах, признали, что за день до поездки проводили техобслуживание и "видимо, что-то неплотно прикрутили"