В Ишиме уволили учительницу за слишком откровенные фотографии

Молодую учительницу в Тюменской области уволили с работы из-за откровенных фото в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп Ишима в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, автор которого раскритиковал учителя за публикацию слишком откровенных снимков. На одном из них девушка курит кальян, на другом - отдыхает в купальнике в аквапарке. Причем, фотография в купальнике была сделана в годы, когда девушка еще сама была школьницей.

Директор школы провела с педагогом беседу и предложила либо уволиться, либо удалить все снимки. Удалять фотографии учитель отказалась и уволилась.



Некоторые комментаторы поддержали девушку, написав, что личная жизнь учителя — его личное дело, другие — выступили с критикой за откровенные фото.