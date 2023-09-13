13 Сентября 2023
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Фото: wikipedia.org/Rept0n1x

Sky News: При атаку на Севастополь использовались британские ракеты Storm Shadow

ВСУ использовали при атаке на севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников.

Первый морской лорд Великобритании - глава королевских ВМС - адмирал Бен Ки не стал подтверждать журналистам применение Storm Shadow при атаке ВСУ на завод в Севастополе. Однако он указал, что эти действия "показывают, чего можно достичь с помощью инновационных подходов и желания идти на риск", передает ТАСС.

Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной ракетной атаки возник пожар на Севморзаводе. По предварительной информации, пострадало 24 человека.

В Минбороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.

В результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте. В Минобороны заявили, что они будут полностью восстановлены.

Теги: Storm Shadow, Севастополь, ВСУ


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