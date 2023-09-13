В Ишиме арестован подозреваемый в пожаре в торговом центре "Гагаринский"

В Ишиме арестован подозреваемый в пожаре в торговом центре "Гагаринский" по ул. Советская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ишимского городского суда.

Пожар произошел в апреле прошлого года. Огнем было уничтожено как само здание торгово-офисного центра, так и имущество граждан, частных предпринимателей и организаций. Было возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ в отношении неустановленного лица.

Была проведена большая работа по установлению лиц, причастных к пожару. В итоге подозреваемым оказался житель Ишима 1999 года рождения, который курил в неположенном месте и бросил окурок, ставший причиной пожара. Подозреваемый был объявлен в розыск, поскольку скрылся от следствия. Производство по делу приостановили, однако 9 сентября 2023 года подозреваемого нашли на территории села Уват и задержали.

Ему предъявлено обвинение в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого на месяц, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.