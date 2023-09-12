Милохин улетел в Дубай после известий о возможном призыве в армию

Блогер Даня Милохин покинул Россию после того, как директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила призвать его в армию.

"Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23.18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", - написала Мизулина в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Мизулина сообщила, что с соответствующей просьбой о призыве Милохина она обратилась в Министерство обороны России. По ее словам, молодой человек, "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", находясь за пределами страны, на днях вернулся домой. Мизулина попросила военное ведомство "призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", учитывая начало в ближайшее время осенней призывной кампании. Директор Лиги считает, что это может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина.