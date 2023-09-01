01 Сентября 2023
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: muksun.fm /Наталья Никитина

Образовательная сфера Сургута встретила День знаний 100-процентной готовностью к новому учебному году

Сегодня, в день знаний, Сургутская технологическая школа встретила в своих стенах сотни детей, родителей и почетных гостей. Самыми важными людьми на торжественной линейке стали первоклассники. В этом году школа пополнилась восемью первыми классами.

Среди почётных гостей Дня знаний в Сургутской технологической школе были Глава Сургута Андрей Филатов и его заместитель Анна Томазова. Мэр обратился с приветственным словом к школьникам, родителям и учителям. По его словам, для горожан этот год будет наполнен добрыми яркими событиями, они будут много узнавать, многим интересоваться и формировать свой взгляд на будущее.

День знаний в Сургуте(2023)|Фото: muksun.fm /Наталья Никитина

«Поздравляю с Днем знаний! Уверен, что для юных сургутян этот год будет наполнен добрыми и яркими событиями. Благодарю преподавателей за колоссальный труд и самоотдачу. Искренний вам поклон за работу – это бесценно! И как отец двух сыновей я знаю, что сегодня волнительный день не только для преподавателей, учеников, но и для родителей. Уважаемые родители, не сомневаюсь, что вы будете надежной опорой и поддержкой для своих детей», – подчеркнул Глава города Андрей Филатов в ходе торжественного мероприятия.

Под торжественный первый звонок был открыт новый учебный год. После праздничной линейки все первоклассники сфотографировались с первыми лицами города.


День знаний в Сургуте(2023)|Фото: muksun.fm /Наталья Никитина

Впервые за парты сели около 7 тысяч юных сургутян. Лидерство по количеству первоклассников сохраняется за 9-й школой. Там открылись 16 первых классов.

А всего День знаний сегодня отметили почти 62 тысячи школьников Сургута. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях города. Праздничные мероприятия проводились на площадках перед школами, в актовых и спортивных залах, в формате классного часа .Также юных сургутян в школах поздравляли представители Команды Югры.

В семье председателя Думы Сургута Максима Слепова сегодня отправились в школу сразу три члена семьи. Спикер городского парламента отметил, что в Сургуте строятся новые школы, но количество детей постоянно растет. Поэтому в городе уделяется особое внимание образовательной сфере. Участие в организации учебного процесса важно для всех.

"Важно всему родительскому сообществу помочь нашим детям войти в учебный ритм. Наши дети – это наша гордость. Желаю всем – родителям, педагогам, детям, административным работникам, всей большой команде Югры активно включиться школьную жизнь. Очень важно развивать школьную инфраструктуру. В Сургуте особенно, у нас количество детей растет, город расстраивается. Этим озабочены и городские власти, и депутаты, и губернатор Наталья Владимировна Комарова слышит нас. Поэтому, я думаю мы в ближайшее время эту проблему постараемся эффективно решить", - отметил Максим Слепов.

День знаний в Сургуте(2023)|Фото: muksun.fm /Наталья Никитина

В департаменте образования Администрации города Сургута Накануне.RU сообщили, что к 1 сентября все образовательные организации Сургута готовы и на 100 процентов обеспечены учебными пособиями. Капитальный и текущий ремонт был выполнен в 8 общеобразовательных учреждениях.

В средних школах города преподают более 2800 учителей. Еще 322 трудятся в учреждениях дополнительного образования. 287 сургутских учителей носят звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 29 – «Заслуженный работник» в сфере образования, 15 – звание «Отличник народного просвещения». В Год педагога и наставника 7 сургутских учителей признаны лучшими по итогам конкурса «Педагог года Югры – 2023».

Теги: Сургут, Андрей Филатов, День знаний


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