Александр Моор передал реанимобиль областной больнице №4 города Ишима

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал реанимобиль областной больнице №4 города Ишима, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Транспорт предназначен для оказания скорой медицинской помощи реанимационной или специализированной бригадой, а также для мониторинга состояния пациентов при перевозке до места госпитализации.

"Утро в Ишиме выдалось насыщенным. Перед линейкой заехал в Областную больницу №4. Передал врачам ключи от автомобиля скорой медицинской помощи класса "С". Такой машины здесь раньше не было. Это реанимобиль, на котором можно транспортировать тяжелобольных пациентов. При спасении жизни, когда счет идет на минуты или даже секунды, необходимо иметь под рукой специализированное оборудование. Уверен, что новый реанимобиль поможет ишимским врачам в их такой нужной для всех людей работе", - прокомментировал передачу ключей глава региона Александр Моор.

В 2023 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения медучреждение получило девять автомобилей "Лада Гранта". Годом ранее ишимской больнице были переданы 46 единиц санитарного транспорта ("Нива" и "Лада Ларгус") и 10 машин скорой медпомощи класса "В".

Сейчас автопарк насчитывает 141 машину: 20 "скорых", 30 санитарных, 62 легковых.