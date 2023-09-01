Александр Моор передал реанимобиль областной больнице №4 города Ишима

01 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор передал реанимобиль областной больнице №4 города Ишима

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал реанимобиль областной больнице №4 города Ишима, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Транспорт предназначен для оказания скорой медицинской помощи реанимационной или специализированной бригадой, а также для мониторинга состояния пациентов при перевозке до места госпитализации.

"Утро в Ишиме выдалось насыщенным. Перед линейкой заехал в Областную больницу №4. Передал врачам ключи от автомобиля скорой медицинской помощи класса "С". Такой машины здесь раньше не было. Это реанимобиль, на котором можно транспортировать тяжелобольных пациентов. При спасении жизни, когда счет идет на минуты или даже секунды, необходимо иметь под рукой специализированное оборудование. Уверен, что новый реанимобиль поможет ишимским врачам в их такой нужной для всех людей работе", - прокомментировал передачу ключей глава региона Александр Моор.

Александр Моор, реанимобиль(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В 2023 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения медучреждение получило девять автомобилей "Лада Гранта". Годом ранее ишимской больнице были переданы 46 единиц санитарного транспорта ("Нива" и "Лада Ларгус") и 10 машин скорой медпомощи класса "В".

Сейчас автопарк насчитывает 141 машину: 20 "скорых", 30 санитарных, 62 легковых.

Теги: Александр Моор, реанимобиль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети