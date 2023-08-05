При сходе оползня на курорте в Грузии погибла жительница Перми

В результате схода оползня на горном курорте Шови в Грузии погибли 17 человек, в том числе россиянка, жительница Перми.

Тела погибших спасатели находили в субботу на территории, где обнаружены фрагменты снесенных 3 августа оползнем коттеджей, передает Интерфакс.

Идентифицированы тела семи человек, в их числе россиянка 1991 г.р., уроженка Перми.

Среди погибших также идентифицирована гражданка Украины, которая находилась в Грузии на отдыхе с мужем и тремя детьми, которые считаются пропавшими. Пропавшими числятся 18 человек.

В связи с трагедией в Шови в Грузии 7 августа объявлен днем траура.