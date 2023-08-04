04 Августа 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Стремимся сделать Суздаль удобным и привлекательным для его жителей и гостей всех возрастов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне совершил рабочую поездку в Суздаль, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе со своими заместителями и руководителями территории он проверил ход подготовка к 1000-летию города и реализации инфраструктурных проектов в муниципалитете.

Ключевой точкой в рабочей программе губернатора стала стройплощадка новой школы на 1200 мест. Ее с конца июня возводит ООО «СтройЦентр». Компания «СтройЦентр» за 4 года построила уже 8 подобных социальных объектов.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

В настоящее время ведётся подготовка и очистка территории на площади почти 7 га. По временной схеме подключено электроснабжение. Земляные работы продвигаются динамично. В подготовительном этапе задействовано 12 больших самосвалов, 4 экскаватора и 1 бульдозер. Строители устроили временное ограждение и дороги, приступают к разработке котлована и завозу материалов для фундамента корпуса Б.

«Это основное здание, где будут учиться дети, расположатся столовая, актовый зал и блок с двумя спортзалами и двумя бассейнами. Запланировано крепкое спортивное ядро. Завершить объект планируем до конца следующего года», – сообщил директор «СтройЦентра» Артём Сахаревич.

«Это один из главных подарков к 1000-летию Суздаля. Хотим создать всем ребятам из нашего города и ближайших сельских населённых пунктов комфортные условия для образования и творчества. На участке оборудуем стадион, полосу препятствий, площадку для сдачи норм ГТО и зону отдыха. Причём спортивный блок смогут посещать все жители города. Когда ученики переедут в новое здание, старые школы приспособим под другие нужды. В частности, организуем допобразование, в том числе детскую школу искусств и другие секции», – добавил глава районной администрации Алексей Сараев.

стройка(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, школа в Суздале строится по нацпроекту «Образование» на федеральные средства с областным софинансированием. В этом году на реализацию «нулевого» этапа проекта планируется направить около 750 млн рублей, основная сумма в размере 1,3 млрд рублей будет выделена в следующем году.

«Объект очень непростой – это будет сама крупная школа в регионе – и одновременно уникальный. Для Суздаля она выдержана в двухэтажном исполнении, поэтому очень большая по площади. По своей оснащённости, многофункциональности – это школа будущего. Обсудили с подрядчиком график работ. На строительство отведено немногим более года, поэтому контроль за сроками – самый жёсткий», – подчеркнул Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Продолжением школьной рекреационной зоны станет обновлённый Парк имени 950-летия города Суздаля, который расположен прямо через дорогу. Там же уже оборудована скейт-площадка. Масштабный проект будет реализован благодаря поддержке Минстроя и нацпроекту «Жильё и городская среда». Напомним, в конце июля Суздаль и Муром стали победителями Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.

аллея, сквер, деревья(2023)|Фото: avo.ru

«Парк станет связующим звеном между молодым микрорайоном и историческим ядром Суздаля, поэтому важно гармонично соединить древний и новый ландшафты. Нам нужен эффект, когда все точки притяжения плавно перетекают одна в другую и открывают людям всё новые и новые грани восприятия Суздаля. Это должно быть комфортное место для отдыха детей и семей, где есть интересные архитектурные формы, площадки для активности, красивое озеленение. Стремимся сделать город удобным и привлекательным для его жителей и гостей всех возрастов», – отметил губернатор Александр Авдеев.

Теги: александр авдеев, суздаль, рабочая поездка, историческое ядро, строительство школы


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