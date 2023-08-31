31 Августа 2023
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Фото: Свердловский областной суд

Дело о банкротстве бизнесмена Малика Гайсина прекращено

Производство по делу о банкротстве уральского бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина прекращено. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области.

"Признать заявление необоснованным и прекратить производство по делу о банкротстве. Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.05.2023 по делу № А60- 27882/2023 в части ареста денежных средств в размере 520 тыс. руб., принадлежащих Гайсину Малику Фавзавиевичу, находящихся на счете в ПАО КБ "ВЯТИЧ", - говорится в документе.

При этом с Гайсина все же будут взысканы в пользу ИП Светлолобова Дмитрия судебные расходы в размере 3,3 тыс. рублей.

Напомним, еще в начале июня счета, имущество, долю в компаниях, а также акции коммерческого банка "Вятич", принадлежащие Гайсину, арестовали по делу о банкротстве. С заявлением в Арбитражный суд обратился Дмитрий Светлолобов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Свердловский областной суд оставил в силе отстранение Малика Гайсина от управления заводом "Исеть", а на его счета был наложен арест. В дальнейшем последнее решение было пересмотрено в пользу Гайсина.

Теги: банкротство, Малик Гайсин, суд


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