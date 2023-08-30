Военнослужащий, который угрожал взорвать гранату в Уфе, найден мертвым в СИЗО

Мужчина, который угрожал устроить взрыв на заправке в Уфе в начале августа, найден мертвым в камере СИЗО. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

По его словам, мужчина сегодня находился в камере один, пишет ТАСС. По записи с камер видеонаблюдения видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили. Предположительно, мужчина совершил самоубийство.

Напомним, 2 августа в Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожал взорвать гранату. На военнослужащего-добровольца возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части. Перед происшествием его везли на психиатрическую экспертизу, однако мужчина сбежал. Он требовал, чтобы дело против него закрыли. Военнослужащий сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.