Военнослужащий, который угрожал взорвать гранату в Уфе, найден мертвым в СИЗО

30 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Приволжский ФО В России
Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Mash Batash&quot; / t.me/mash_batash

Военнослужащий, который угрожал взорвать гранату в Уфе, найден мертвым в СИЗО

Мужчина, который угрожал устроить взрыв на заправке в Уфе в начале августа, найден мертвым в камере СИЗО. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

По его словам, мужчина сегодня находился в камере один, пишет ТАСС. По записи с камер видеонаблюдения видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили. Предположительно, мужчина совершил самоубийство.

Напомним, 2 августа в Уфе дезертир, которого везли к психиатру, угрожал взорвать гранату. На военнослужащего-добровольца возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части. Перед происшествием его везли на психиатрическую экспертизу, однако мужчина сбежал. Он требовал, чтобы дело против него закрыли. Военнослужащий сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.

Теги: дезертир, граната, уфа, сизо


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.08.2023 13:28 Мск Сдался военный, угрожавший взорвать гранату под Уфой
Ранее 02.08.2023 12:51 Мск Глава Башкортостана прибыл на Нагаевское шоссе Уфы, где дезертир угрожает взорвать гранату
Ранее 02.08.2023 12:16 Мск На Нагаевском шоссе в Уфе дезертир угрожает взорвать гранату

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети