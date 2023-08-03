В Урае накажут виновного в появлении свалки из цинковых гробов

Глава Урая Тимур Закирзянов в социальных сетях оправдался за свалку цинковых гробов на местном кладбище, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем видеообращении он подчеркнул, что похороны бойцов состоялись со всеми воинскими почестями, на них присутствовали родственники военных, урайцы.

"Поэтому говорить о том, что существует некое кощунственное отношение — не более, чем политические провокации", - заявил глава города. Свалку контейнеров мэр объяснил тем, что на сегодняшний день нет механизма утилизации этих контейнеров. Когда они приходят в отдел судебной медицины, они вскрываются. Если родственники принимают решение о захоронении в обычном гробу, эти цинковые контейнеры остаются невостребованными. Так было и с теми гробами, свалку которых обнаружили местные жители.

По личной договоренности руководителя судмедэкспертизы Урая с руководителем ООО "Ритуальные услуги" для утилизации эти контейнеры были вывезены в сторону "Ритуальных услуг". Однако руководство "Ритуальных услуг" не проконтролировало дальнейшую утилизацию и на долгое время оставило их в пункте временного складирования.

"Составлен протокол об административном правонарушении. Руководитель будет привлечен к административной ответственности. Оперативно данное складирование материалов полностью было убрано. Работы закончены. Какие выводы мы все сделали? В первую очередь, руководство судебно-медицинской экспертизы должно было нас письменно уведомить о наличии такого груза у них, чтобы мы вместе приняли решение. Впредь так оно и будет. Данные контейнеры будут подготавливаться, нас будут уведомлять, и мы будем контролировать этот процесс. Руководство "Ритуальных услуг" также сделает все необходимые выводы и в дальнейшем будем в строгом соответствии с мнением и желанием родственников действовать по этому пути. Больше таких ситуаций, я уверен, мы не допустим", — подчеркнул Тимур Закирзянов.