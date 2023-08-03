В Урае накажут виновного в появлении свалки из цинковых гробов

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

В Урае накажут виновного в появлении свалки из цинковых гробов

Глава Урая Тимур Закирзянов в социальных сетях оправдался за свалку цинковых гробов на местном кладбище, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем видеообращении он подчеркнул, что похороны бойцов состоялись со всеми воинскими почестями, на них присутствовали родственники военных, урайцы.

"Поэтому говорить о том, что существует некое кощунственное отношение — не более, чем политические провокации", - заявил глава города. Свалку контейнеров мэр объяснил тем, что на сегодняшний день нет механизма утилизации этих контейнеров. Когда они приходят в отдел судебной медицины, они вскрываются. Если родственники принимают решение о захоронении в обычном гробу, эти цинковые контейнеры остаются невостребованными. Так было и с теми гробами, свалку которых обнаружили местные жители.

Свалка гробов участников СВО в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

По личной договоренности руководителя судмедэкспертизы Урая с руководителем ООО "Ритуальные услуги" для утилизации эти контейнеры были вывезены в сторону "Ритуальных услуг". Однако руководство "Ритуальных услуг" не проконтролировало дальнейшую утилизацию и на долгое время оставило их в пункте временного складирования.

Свалка гробов участников СВО в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

"Составлен протокол об административном правонарушении. Руководитель будет привлечен к административной ответственности. Оперативно данное складирование материалов полностью было убрано. Работы закончены. Какие выводы мы все сделали? В первую очередь, руководство судебно-медицинской экспертизы должно было нас письменно уведомить о наличии такого груза у них, чтобы мы вместе приняли решение. Впредь так оно и будет. Данные контейнеры будут подготавливаться, нас будут уведомлять, и мы будем контролировать этот процесс. Руководство "Ритуальных услуг" также сделает все необходимые выводы и в дальнейшем будем в строгом соответствии с мнением и желанием родственников действовать по этому пути. Больше таких ситуаций, я уверен, мы не допустим", — подчеркнул Тимур Закирзянов.

Теги: свалка, цинковые гробы, бойцы СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2023 10:15 Мск В ХМАО нашли свалку цинковых гробов бойцов СВО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети