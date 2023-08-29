Глава Сургута Андрей Филатов рассказал об экспериментальном проекте обучения операторов БПЛА

Сургут стал площадкой для экспериментального проекта "Северная оса". Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава города Андрей Филатов.



20 человек из разных регионов России научились управлять беспилотными летательными аппаратами, начиная с симуляторов, заканчивая реальными полётами.

"Парни решали тактические задачи, погружались в тему разработки БПЛА. Экзамен сдавали в условиях, приближенных к боевым. Сумев успешно применить теорию на практике, испытания прошли все. Получили удостоверения операторов БПЛА", - отметил Глава Сургута.



Вместе с правительством Югры в Администрации Сургута проанализируют наработки и возможные перспективы этого проекта.