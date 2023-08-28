В Перми торговцам выдали повестки в военкомат

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов сообщил о рейде, во время которого прошла проверка различных торговых точек на наличие необходимых документов, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законодательства. Проверка коснулась, например, гражданства и постановку на воинский учет, сообщил Борисов в своем telegram-канале.

"Мы выявили нарушения, которые требуют дополнительной проверки и расследования. Нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов", - сообщил Борисов.

В рейде участвовали сотрудники миграционной службы, полиции, военкомата.

Отметим, информация появилась на фоне предложения замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основателя батальона "Восток" Александра Ходаковского отправлять мигрантов с российским гражданством в стройбаты.

Напомним, ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил при выдаче паспорта мужчине-мигранту одновременно ставить его на воинский учет. А полиция проводит рейды в разных городах России, по итогам которых мигрантам вручают повестки. Сообщается, что МВД "дополнило новой опцией" миграционные рейды: полицейские "встречают" и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и "не упускают возможности дополнительного просвещения россиян" об обязанности воинской службы.