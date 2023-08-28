Азербайджан обратился в МИД РФ, обвинив уральских политиков в пропаганде сепаратизма

28 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Азербайджан обратился в МИД РФ, обвинив уральских политиков в пропаганде сепаратизма

Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за проведенного в Екатеринбурге мероприятия по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики". В посольстве настаивают, что в городе пропагандировали отказ от территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

"До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству", - сообщают в посольстве Республики в РФ.

В связи с этим российскую сторону настоятельно попросили принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов, и впредь не допускать подобных мероприятий.

Более того, посол Полад Бюльбюль оглы лично обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с письмом, где выразил принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана по поводу произошедшего. В соответствующие административные органы обратился и глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински.

Напомним, мероприятие по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики" прошло в Екатеринбурге 7 августа. Сейчас посольство Азербайджана ожидает ответа со стороны российских властей.

Теги: Екатеринбург, Азербайджан, сепаратизм, МИД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети