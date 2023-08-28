Азербайджан обратился в МИД РФ, обвинив уральских политиков в пропаганде сепаратизма

Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за проведенного в Екатеринбурге мероприятия по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики". В посольстве настаивают, что в городе пропагандировали отказ от территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

"До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству", - сообщают в посольстве Республики в РФ.

В связи с этим российскую сторону настоятельно попросили принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов, и впредь не допускать подобных мероприятий.

Более того, посол Полад Бюльбюль оглы лично обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с письмом, где выразил принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана по поводу произошедшего. В соответствующие административные органы обратился и глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински.

Напомним, мероприятие по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики" прошло в Екатеринбурге 7 августа. Сейчас посольство Азербайджана ожидает ответа со стороны российских властей.