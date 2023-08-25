25 Августа 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Платный сектор образования в России достиг половины от государственного

Российские семьи в 2021–2022 учебном году потратили на основное и дополнительное обучение дошкольников, школьников и студентов 2,127 трлн рублей, подсчитали ученые Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Эта сумма эквивалентна почти половине государственных трат на образование — госрасходы на образование в 2021 году составили 4,69 трлн рублей, свидетельствуют данные об исполнении консолидированного бюджета.

Таким образом, дофинансирование сферы образования населением превышает 45% объема средств, выделенных государством. По сравнению с 2020–2021 учебным годом расходы на образование выросли у половины семей, в том числе более чем у 20% — существенно.

При этом, согласно мнениям родителей, даже падение доходов на 20% не приведет к массовому отказу от платного обучения.

Напомним, что по Конституции государством гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. По факту образование все больше превращается в платную услугу.

Теги: платное образование, образование


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