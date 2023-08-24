Ордена Мужества посмертно получили 10 бойцов СВО из Тюмени

Сегодня в Тюмени прошла церемония вручения орденов Мужества. 10 бойцов СВО получили их посмертно через руки своих близких.

"Наши войны проявили доблесть и отвагу, их героизм является примером преданности своему Отечеству, их мужество - под стать героям Великой Отечественной войны. Военные всегда были и будут примером для воспитания будущих поколений. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей. Все они проявили истинное мужество и самоотверженность. Мы будем помнить о них", - написал в своем Telegram-канале сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Военный комиссар Ленинского и Восточного административных округов города Тюмени Алексей Репин передал ордена Мужества семьям:

старшего лейтенанта Даниила Евгеньевича Деева;

старшего лейтенанта Рината Рифатовича Рафикова;

сержанта Александра Васильевича Ефимова;

младшего сержанта Григория Григорьевича Демина;

младшего сержанта Александра Анатольевича Соколова;

младшего сержанта Максима Андреевича Торопова;

рядового Сергея Викторовича Ботаногова;

рядового Виктора Васильевича Падина;

рядового Семена Валерьевича Тимофеева;

рядового Никиты Дмитриевича Ушакова.

Глава города также подчеркнул, что сейчас именами героев называют улицы, в школах в их честь открывают уголки мужества, а на уроках рассказывают о подвигах. Напомним, что в Березовском районе города в честь погибших десантников уже решено назвать две улицы - Андрея Огибалова и Владимира Гоненко.



