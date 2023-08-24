25 Августа 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Игорь Сальников&quot; / t.me/igorsalnikov_vsgo

Ордена Мужества посмертно получили 10 бойцов СВО из Тюмени

Сегодня в Тюмени прошла церемония вручения орденов Мужества. 10 бойцов СВО получили их посмертно через руки своих близких.

"Наши войны проявили доблесть и отвагу, их героизм является примером  преданности своему Отечеству, их мужество - под стать героям Великой Отечественной войны. Военные всегда были и будут примером для воспитания будущих поколений. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей. Все они проявили истинное мужество и самоотверженность. Мы будем помнить о них", - написал в своем Telegram-канале сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Военный комиссар Ленинского и Восточного административных округов города Тюмени Алексей Репин передал ордена Мужества семьям:

  • старшего лейтенанта Даниила Евгеньевича Деева;
  • старшего лейтенанта Рината Рифатовича Рафикова;
  • сержанта Александра Васильевича Ефимова;
  • младшего сержанта Григория Григорьевича Демина;
  • младшего сержанта Александра Анатольевича Соколова;
  • младшего сержанта Максима Андреевича Торопова;
  • рядового Сергея Викторовича Ботаногова;
  • рядового Виктора Васильевича Падина;
  • рядового Семена Валерьевича Тимофеева;
  • рядового Никиты Дмитриевича Ушакова.

Глава города также подчеркнул, что сейчас именами героев называют улицы, в школах в их честь открывают уголки мужества, а на уроках рассказывают о подвигах. Напомним, что в Березовском районе города в честь погибших десантников уже решено назвать две улицы - Андрея Огибалова и Владимира Гоненко.


 

Теги: Тюмень, орден Мужества, боец


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