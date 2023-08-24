Shot: Взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что взрывное устройство на самолете Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси.

Уточняется, что это одна из версий следствия. Ранее стало известно, что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе, пишет телеграм-канал. В результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за чего бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор.

Также отмечается, что именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в нескольких километрах от фюзеляжа.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.