23 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Очередной беспилотник врезался в здание "Москвы-Сити"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что этой ночью российская система ПВО сбила очередной беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москве-Сити". На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации Минобороны, ПВО сбила ещё один беспилотник в районе Химок. Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре "Сити" на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет, написал мэр в своем telegram-канале.

По данным Минобороны России, все три беспилотника были самолетного типа. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". Пострадавших нет.

РИА Новости уточняет, что обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание.

Напомним, аналогичные атаки на "Сити" уже были 30 июля и 1 августа

Теги: Беспилотник, БПЛА, Москва-Сити, Серегй Собянин


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