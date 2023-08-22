22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске над ЧМК появился столб рыжего дыма

В Челябинске жители заметили рыжий дым, который поднимается от ЧМК, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня завод ЧМК совсем сошел с катушек, выброс первый, который наблюдала, в 8:54, следующий в 11:02, никаких вопросов, только возмущение", - написали очевидцы в местной группе.

Эколог полагает, что рыжий "гриб" — диоксид азота. При долгом контакте с ним есть риск получить бронхит и эмфизему легких, пишет Mash.

На предприятии сообщили, что произошла нештатная ситуация на одной из домен, а наличие оранжевого цвета дыма обусловлено оксидом железа. Сейчас технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование.

Теги: рыжий дым, ЧМК, выбросы,


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