22 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где перед учебным годом упал потолок

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об обрушении потолка в одной из городских школ.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет об общеобразовательной школе №68, которая размещается в здании 1934 года постройки. По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году разошлись трещины потолочных перекрытий здания.

В итоге сразу в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка и оголились деревянные балки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас специализированной организацией проводится обследование здания. В прокуратуре намерены дать свою оценку соблюдению прав учеников на безопасное нахождение в школе, а также организации образовательного процесса и подготовки заведения к учебному году.

Ранее проведенный опрос показал, что 75% учителей Екатеринбурга не хотят возвращаться на работу.

Теги: школа, потолок, обрушение, проверка, прокуратура


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