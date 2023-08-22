В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где перед учебным годом упал потолок

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об обрушении потолка в одной из городских школ.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет об общеобразовательной школе №68, которая размещается в здании 1934 года постройки. По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году разошлись трещины потолочных перекрытий здания.

В итоге сразу в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка и оголились деревянные балки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас специализированной организацией проводится обследование здания. В прокуратуре намерены дать свою оценку соблюдению прав учеников на безопасное нахождение в школе, а также организации образовательного процесса и подготовки заведения к учебному году.

Ранее проведенный опрос показал, что 75% учителей Екатеринбурга не хотят возвращаться на работу.