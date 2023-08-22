Водитель "Мерседеса", разбивший шесть автомобилей на парковке, был пьян

Водитель "Мерседеса", совершивший накануне массовое ДТП на улице Советской, 124 в Тюмени находился в состоянии опьянения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что около полудня "Мерседес" снес дорожные ограждения на перекрестке Республики и Профсоюзной и устроил массовое ДТП с автомобилями "Лексус", "Рено", "Датсун", "Тойота" и двумя "Мицубиси".

После столкновения водитель "Мерседеса" получил травмы и был доставлен в больницу. Алкотестер показал у него 0,98 мг алкоголя. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются.