22 Августа 2023
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Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель "Мерседеса", разбивший шесть автомобилей на парковке, был пьян

Водитель "Мерседеса", совершивший накануне массовое ДТП на улице Советской, 124 в Тюмени находился в состоянии опьянения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что около полудня "Мерседес" снес дорожные ограждения на перекрестке Республики и Профсоюзной и устроил массовое ДТП с автомобилями "Лексус", "Рено", "Датсун", "Тойота" и двумя "Мицубиси".

Массовое ДТП в Тюмени(2023)|Фото: ГИБДД по Тюменской области

После столкновения водитель "Мерседеса" получил травмы и был доставлен в больницу. Алкотестер показал у него 0,98 мг алкоголя. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: массовое ДТП, Мерседес


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