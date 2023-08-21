В Перми ребенок выпал из окна 11 этажа

В Перми ребенок выпал из окна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 20 августа. Ребенок 2019 года рождения вместе с семьей находился дома, в квартире, расположенной на 11 этаже. Оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, он залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм скончался на месте происшествия.

Следователи проводят проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.