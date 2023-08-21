21 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в машине каршеринга

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочки в автомобиле каршеринга.

Как сообщили ТАСС в МВД, ребенок укололся о шприц, который был воткнут в заднее сиденье. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. Шприц с неизвестным веществом направлен на экспертизу.

Mash пишет, что 10-летняя девочка пострадала в машине каршеринга Belka Car. По словам отца пострадавшей, когда они уже выходили из машины, дочь почувствовала резкую боль в ноге. Осмотрев место, где сидела дочь, они нашли шприц на 2 мл с веществом светло-бежевого цвета.

В компании Belka Car, которой принадлежит арендованная машина, отказались от комментариев, бросив трубку, уточняет телеграм-канал.

Теги: каршеринг, девочка, шприц, москва


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