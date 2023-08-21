"Уралкалий" и Пермский край подписали соглашение о проведении турнира Ural FC

"Уралкалий" и Пермский край подписали соглашение о проведении турнира Ural FC в рамках форума "Россия — спортивная держава", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".



Правительство Пермского края, "Уралкалий" и международная профессиональная лига Ural FC заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания трехстороннего соглашения состоялась в рамках VII Всероссийской Спартакиады трудящихся, которая прошла в Перми. В мероприятии приняли участие Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, директор по спорту и молодежной политике "Уралкалий" Радмир Габдуллин и исполнительный директор лиги Ural FC Ленар Ганеев.

Татьяна Чеснокова отметила, что компания "Уралкалий" является стратегическим партнером в развитии спорта на территории региона, активно поддерживая различные виды и отдельных спортсменов в территориях своего присутствия.

"Компания внесла огромный вклад в организацию и проведение крупнейших спортивных событий в крае – чемпионата России по самбо, 1-го этапа всероссийского командного турнира по боксу "Кубок Победы". В прошлом году "Уралкалий" взял на себя обязательства по проведению в Перми международного турнира по смешанным единоборствам. В нынешнем году это мероприятие станет одним из центральных в программе проведения форума "Россия – спортивная держава", - заявила она.

Соглашение предусматривает проведение международного турнира Ural FC в октябре в рамках форума "Россия — спортивная держава", а также взаимодействие сторон по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризацию боевых искусств и единоборств среди молодежи и населения других возрастных групп в Пермском крае.

Директор по спорту и молодежной политике "Уралкалия" Радмир Габдуллин подчеркнул, что компания высоко ценит гибкость и открытость Пермского края к новым инициативам и партнерству.

"Наше взаимодействие направлено на создание благоприятной экономической среды, улучшение жизни населения и развития региона. Подписание соглашения будет в дальнейшем способствовать совершенствованию текущих задач, а также внесет существенный вклад в долгосрочное развитие спорта в Пермском крае", - отметил он.



Ural FC (Ural Fighting Championship) — международная лига по ММА и К-1. Основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений.