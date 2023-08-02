02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Белгороде в День ВДВ отключили городские фонтаны

В Белгороде в День ВДВ отключили фонтаны. Городские власти не комментировали отключение, в частности – связано ли оно с традициями отмечания Дня десантника или это совпадение.

Ранее в "Белводоканале" сообщили, что коммунальщики продолжают устранять последствия ливневых дождей, обрушившихся на регион на прошлой неделе. В городе до сих пор ремонтируют несколько участков дорог, под которыми водяными потоками вымыло грунт.

Накануне специалисты "Водоканала" в Санкт-Петербурге пригрозили отключать фонтаны, если заметят в них купающихся десантников. По умолчанию городские фонтаны будут работать в обычном режиме.

В Белгороде сегодня празднование Дня ВДВ обойдется без еще одной распространенной традиции: не будет прыжков с парашютом над городом. Отмена мероприятия связана с запретом на полет гражданских воздушных самолетов в регионе, граничащем с Украиной.

Теги: белгород, день вдв, фонтаны


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