19 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В Тюмени дети отравились хлором на горячем источнике

13 детей почувствовали недомогание после отдыха в бассейне на базе отдыха под Тюменью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавших осмотрели медики "скорой помощи". Трех детей госпитализировали. Предварительная причина ухудшения самочувствия - отравление хлором.

Прокуратура начала процессуальную проверку в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц базы отдыха. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: отравление, хлор, бассейн, дети


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Развитие сюжета:

Ранее 18.08.2023 21:17 Мск Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления детей на тюменском горячем источнике

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