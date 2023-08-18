В Тюмени дети отравились хлором на горячем источнике

13 детей почувствовали недомогание после отдыха в бассейне на базе отдыха под Тюменью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавших осмотрели медики "скорой помощи". Трех детей госпитализировали. Предварительная причина ухудшения самочувствия - отравление хлором.

Прокуратура начала процессуальную проверку в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц базы отдыха. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.