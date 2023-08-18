Число обеспокоенных россиян снова растет, спокойных становится меньше

На минувшей неделе уровень беспокойства россиян после достаточно длительного периода снижения резко подрос и вновь почти сровнялся с уровнем тревожности.

Так, число россиян, окруженных спокойными людьми, снизилось с 53% до 49%. Число же тех, кого окружают обеспокоенные люди, выросло с 41% до 45%. В последний раз подобная ситуация наблюдалась месяц назад, на фоне "пригожинского марша". Таковы данные опроса "ФОМнибус" социологического центра "Фонд "Общественное мнение".

Политологи считают, что тенденция нарастающей тревоги связана с завершением периода отпусков.

"Скорее всего, как это обычно бывает, граждане возвращаются с дач и из отпусков и начинают волноваться о будущем. Надо собирать детей в школу, готовить дрова на зиму, планировать что-то и все это на фоне скачков курса рубля, атак БПЛА, новых "законов о мобилизации" (которой, разумеется, не будет), ну и т.д. Т.е. ощущение конца лета и начала нового трудового года – это сам по себе временной фактор тревоги, а не только какие-то конкретные события", – комментирует политолог Илья Гращенков.