18 Августа 2023
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Фото:ДИП Свердловской области

Число обеспокоенных россиян снова растет, спокойных становится меньше

На минувшей неделе уровень беспокойства россиян после достаточно длительного периода снижения резко подрос и вновь почти сровнялся с уровнем тревожности.

Так, число россиян, окруженных спокойными людьми, снизилось с 53% до 49%. Число же тех, кого окружают обеспокоенные люди, выросло с 41% до 45%. В последний раз подобная ситуация наблюдалась месяц назад, на фоне "пригожинского марша". Таковы данные опроса "ФОМнибус" социологического центра "Фонд "Общественное мнение".

Политологи считают, что тенденция нарастающей тревоги связана с завершением периода отпусков.

Уровень тревожности(2023)|Фото: ФОМ

"Скорее всего, как это обычно бывает, граждане возвращаются с дач и из отпусков и начинают волноваться о будущем. Надо собирать детей в школу, готовить дрова на зиму, планировать что-то и все это на фоне скачков курса рубля, атак БПЛА, новых "законов о мобилизации" (которой, разумеется, не будет), ну и т.д. Т.е. ощущение конца лета и начала нового трудового года – это сам по себе временной фактор тревоги, а не только какие-то конкретные события", – комментирует политолог Илья Гращенков.

Теги: россияне, беспокойство, настроение


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