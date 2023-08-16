Апелляционный суд отменил решение о ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса

Второй апелляционный суд отменил решение Собрания депутатов Миасского городского округа о ликвидации городской контрольно-счетной палаты.

Иск подала председатель миасского "Яблока" Валентина Комкова. В пресс-службе регионального отделения партии считают, что решение было принято депутатами с грубейшими нарушениями.

Полномочия городской КСП были переданы областной контрольно-счетной палате. "Без каких-либо публичных слушаний или иного учета общественного мнения местные депутаты просто ликвидировали один из органов местного самоуправления, передав его функции региону. Самостоятельность местного самоуправления одна из основ конституционного строя прав граждан", - сообщили Накануне.RU в партии.