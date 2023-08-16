В Тюменской области нефтесервисные компании заявили о нехватке рабочих

16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области нефтесервисные компании заявили о нехватке рабочих

В Тюменской области представители нефтесервисных компаний пожаловались на острый дефицит кадров, сообщил Накануне.RU замдиректора АО "ГМС Нефтемаш" Алексей Пермяков во время пресс-тура на предприятие.

Проблема, по словам Пермякова, кроется в нежелании молодежи учиться рабочим профессиям. Если во времена Советского Союза человек труда прославлялся, то сейчас все стремятся получить высшее образование и не работать руками.

"Все хотят быть красивыми, успешными, чистыми, опрятными. Процесс рабочий идет с неким отторжением у молодежи. В Советские времена человек труда был лидером социализма. Сейчас мы живем в рыночной экономике и немного забыли, кто такие рабочие. Необходимо рассказывать об этих людях. Молодежь не идет учиться на рабочих. мы на сегодняшний день столкнемся с вами с тем, что завтра - послезавтра все будут "красивые". Но это невозможно. Все куется силой и трудом", - заявил замдиректора "Нефтемаш".

Нефтемаш(2023)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что на заводах дефицит кадров составляет 10-15%, идет жесткая конкуренция между предприятиями, они переманивают сотрудников друг у друга.

"Перечень сотрудников не увеличивается, он просто перебегает", - заявил руководитель. Острая нужда у предприятия в электромонтажниках, токарях, сварщиках, малярах, станочниках.

По словам Алексея Пермякова, дефицит есть не только в сфере нефтесервиса, но и в строительной отрасли, где зарплаты выше, потому закрыть дефицит кадров становится еще сложнее. Решить проблему пытаются предложением конкурентных зарплат и принятия мер поддержки молодых специалистов, однако диалог, отмечает Пермяков, нужно выстраивать уже со школьниками.

Нефтемаш(2023)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что о дефиците кадров упомянул и губернатор Александр Моор. Уровень безработицы в Тюменской области составил всего 0,4%.

Добавим, что ГМС Нефтемаш является ведущим производителем технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также для объектов транспорта и переработки нефти, газа и газового конденсата.

Нефтемаш(2023)|Фото: Накануне.RU

Предприятие было основано в 1965 году специально в помощь нефтяникам, которые осваивали месторождения регионов ХМАО и ЯНАО. Поставки начинали с измерительных установок и насосных станций, сейчас линейка поставляемого оборудования значительно выросла и составляет более 100 видов. На ГМС Нефтемаш сейчас работает более 1200 сотрудников.

С 2005 года ГМС Нефтемаш входит в крупный машиностроительный и инжиниринговый холдинг Группа ГМС, объединяющий 15 предприятий России и Белоруссии, в числе которых производители насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования, а также проектные институты. Это более 11-ти тысяч сотрудников.

Нефтемаш(2023)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время предприятия Группы ГМС разрабатывают, изготавливают и поставляют различное оборудование для крупнейших газовых месторождений Ямала – Бованенково и Харасавэй.

Среди постоянных заказчиков – Сургутнефтегаз, Газпром нефть, РН-Юганскнефтегаз, Самотлорнефтегаз, Тарховское, Роспан, Газпром добыча Уренгой, Газпром добыча Ямбург, Газпром добыча Надым, Лукойл Западная Сибирь, Артик газ и многие другие. Со многими из них компанию связывают долгие годы плодотворного сотрудничества.

Теги: дефицит кадров, рабочие, Нефтемаш


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети