В Тюменской области нефтесервисные компании заявили о нехватке рабочих

В Тюменской области представители нефтесервисных компаний пожаловались на острый дефицит кадров, сообщил Накануне.RU замдиректора АО "ГМС Нефтемаш" Алексей Пермяков во время пресс-тура на предприятие.

Проблема, по словам Пермякова, кроется в нежелании молодежи учиться рабочим профессиям. Если во времена Советского Союза человек труда прославлялся, то сейчас все стремятся получить высшее образование и не работать руками.

"Все хотят быть красивыми, успешными, чистыми, опрятными. Процесс рабочий идет с неким отторжением у молодежи. В Советские времена человек труда был лидером социализма. Сейчас мы живем в рыночной экономике и немного забыли, кто такие рабочие. Необходимо рассказывать об этих людях. Молодежь не идет учиться на рабочих. мы на сегодняшний день столкнемся с вами с тем, что завтра - послезавтра все будут "красивые". Но это невозможно. Все куется силой и трудом", - заявил замдиректора "Нефтемаш".

Он отметил, что на заводах дефицит кадров составляет 10-15%, идет жесткая конкуренция между предприятиями, они переманивают сотрудников друг у друга.

"Перечень сотрудников не увеличивается, он просто перебегает", - заявил руководитель. Острая нужда у предприятия в электромонтажниках, токарях, сварщиках, малярах, станочниках.

По словам Алексея Пермякова, дефицит есть не только в сфере нефтесервиса, но и в строительной отрасли, где зарплаты выше, потому закрыть дефицит кадров становится еще сложнее. Решить проблему пытаются предложением конкурентных зарплат и принятия мер поддержки молодых специалистов, однако диалог, отмечает Пермяков, нужно выстраивать уже со школьниками.

Отметим, что о дефиците кадров упомянул и губернатор Александр Моор. Уровень безработицы в Тюменской области составил всего 0,4%.

Добавим, что ГМС Нефтемаш является ведущим производителем технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также для объектов транспорта и переработки нефти, газа и газового конденсата.

Предприятие было основано в 1965 году специально в помощь нефтяникам, которые осваивали месторождения регионов ХМАО и ЯНАО. Поставки начинали с измерительных установок и насосных станций, сейчас линейка поставляемого оборудования значительно выросла и составляет более 100 видов. На ГМС Нефтемаш сейчас работает более 1200 сотрудников.

С 2005 года ГМС Нефтемаш входит в крупный машиностроительный и инжиниринговый холдинг Группа ГМС, объединяющий 15 предприятий России и Белоруссии, в числе которых производители насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования, а также проектные институты. Это более 11-ти тысяч сотрудников.

В настоящее время предприятия Группы ГМС разрабатывают, изготавливают и поставляют различное оборудование для крупнейших газовых месторождений Ямала – Бованенково и Харасавэй.

Среди постоянных заказчиков – Сургутнефтегаз, Газпром нефть, РН-Юганскнефтегаз, Самотлорнефтегаз, Тарховское, Роспан, Газпром добыча Уренгой, Газпром добыча Ямбург, Газпром добыча Надым, Лукойл Западная Сибирь, Артик газ и многие другие. Со многими из них компанию связывают долгие годы плодотворного сотрудничества.