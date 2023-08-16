Оскандалившаяся чиновница из Пыть-Яха пыталась "наказать" администраторов пабликов за видео с ее участием

16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: ТРК &quot;Пыть-ЯхИнформ&quot;, скриншот

Оскандалившаяся чиновница из Пыть-Яха пыталась "наказать" администраторов пабликов за видео с ее участием

Чиновница из Пыть-Яха Екатерина Смирнова, записавшая неоднозначный видеоролик в рабочем кабинете, попыталась написать заявление в полицию на администраторов пабликов, опубликовавших ее видео. Однако в возбуждении дел ей было отказано

Как сообщает Neft, полиция не нашла состава преступления в действиях администраторов паблика, выложивших видео с участием Екатерины Смирновой.

Как сообщало Накануне.RU, ранее 27-летняя чиновница Екатерина Смирнова выложила в своем аккаунте видео из рабочего кабинета. На записи девушка в длинной юбке с разрезом крутится на стуле и пьет кофе. Видео сопровождалось дерзкой подписью: "Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома".

Разгорелся скандал, после которого Екатерину Смирнову подвергли дисциплинарному взысканию в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения. Ее начальнице - и.о. директора УКСа Пыть-Яха Ровенне Киркиной также был объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными.

Теги: видео, Екатерина Смирнова, Пыть-Ях


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2023 15:47 Мск Чиновницу из ХМАО не стали увольнять за откровенное видео на рабочем месте
Ранее 04.08.2023 13:49 Мск Чиновницу из Пыть-Яха отчитали за провокационное видео в кабинете

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети