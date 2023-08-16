Оскандалившаяся чиновница из Пыть-Яха пыталась "наказать" администраторов пабликов за видео с ее участием

Чиновница из Пыть-Яха Екатерина Смирнова, записавшая неоднозначный видеоролик в рабочем кабинете, попыталась написать заявление в полицию на администраторов пабликов, опубликовавших ее видео. Однако в возбуждении дел ей было отказано

Как сообщает Neft, полиция не нашла состава преступления в действиях администраторов паблика, выложивших видео с участием Екатерины Смирновой.

Как сообщало Накануне.RU, ранее 27-летняя чиновница Екатерина Смирнова выложила в своем аккаунте видео из рабочего кабинета. На записи девушка в длинной юбке с разрезом крутится на стуле и пьет кофе. Видео сопровождалось дерзкой подписью: "Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома".

Разгорелся скандал, после которого Екатерину Смирнову подвергли дисциплинарному взысканию в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения. Ее начальнице - и.о. директора УКСа Пыть-Яха Ровенне Киркиной также был объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными.