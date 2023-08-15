В Югре пострадавшие в результате взрыва на месторождении эвакуированы в Пыть-Ях и Сургут

Пострадавших в результате возгорания на Талинском месторождении эвакуировали в крупные больницы Югры.

Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, двое транспортируются в ожоговое отделение в Сургут, двое пострадавших продолжают лечение в условиях окружной больницы Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает департамент здравоохранения Югры.

Напомним, в 22.13 14 августа спасателям сообщили о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении. В 23.42 на место происшествия прибыла служба пожаротушения МЧС России. В 23.59 открытое горение ликвидировано на площади около 100 "квадратов". Погибли двое, пострадали пятеро людей.