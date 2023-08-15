15 Августа 2023
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Фото: admsurgut.ru/ Рамиль Нуриев

Андрей Филатов на открытии Чемпионата России по самолетному спорту: Такую энергию надо поддерживать

Накануне на аэродроме «Боровая» в Сургуте стартовал Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту. Состоялись первые тренировочные полеты в рамках соревнований.

самолетный спорт, самолет(2023)|Фото: admsurgut.ru/ Рамиль Нуриев

Как сообщили Накануне.RU в Администрации Сургута заявились на участие порядка 30 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. География спортсменов обширная - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронежская область, Тюмень, Ишим, Калужская область, Ханты-Мансийск и даже Республика Беларусь. Стоит напомнить, что в прошлом году в Сургуте соревновались 27 участников.

В день открытия спортивных мероприятий на аэродроме побывал Глава Сургута Андрей Филатов. Вместе с президентом Федерации самолётного спорта Югры Евгением Барсовым, абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на Як-52 Александром Мякишевым, главным судьёй соревнований и главным тренером сборной России по высшему пилотажу Виктором Смолиным рассказали журналистам о готовности к соревнованиям.

андрей филатов(2023)|Фото: admsurgut.ru/ Рамиль Нуриев

Андрей Филатов отметил: «У нас есть глубоко заинтересованные люди, настоящие болельщики дела. Такую энергию надо поддерживать. Я считаю, что это праздник для нашего города во второй раз принять соревнования всероссийского уровня. Мы постараемся удерживать эту планку и дальше».

самолетный спорт, самолет(2023)|Фото: admsurgut.ru/ Рамиль Нуриев

По словам Евгения Барсова, подготовка к соревнованиям проходила 2 месяца и Администрация Сургута активно в этом помогала.

"Большая поддержка оказана Администрацией города и Главой Андреем Сергеевичем. Полагаю, прошлогодние соревнования особо запомнились спортсменам", – подчеркнул Евгений Барсов.

Главный судья соревнований Виктор Смолин рассказал журналистам о критериях оценки спортивных выступлений: «Выполняются обязательная и неизвестная программы. Обязательная – это четкая последовательность фигур, где нельзя импровизировать. Каждая фигура оценивается по 10-балльной шкале и имеет свой коэффициент сложности. Неизвестная программа предполагает, что каждый летчик должен представить свою отрепетированную фигуру, затем из фигур сделать комплекс. В итоге реализации программ определяются Чемпион России и абсолютный Чемпион России».

Высокую оценку подготовке к соревнованиям и самой площадке их проведения дал абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на Як-52 Александр Мякишев: «Я занимаюсь самолетным спортом 7 лет. Знаком со многими спортсменами и бывал на конкурсах в Подмосковье, Беларуси. Могу сказать, что «Боровая» является одной из лучших в стране. Здесь есть качественная полоса, рабочие и крепкие самолеты, хорошее обслуживание. Команда города Сургута – сильная и дружная».

Соревнования продлятся до 19 августа. С 16 по 18 августа пройдут соревновательные полеты. 19 августа состоится церемония награждения победителей и призеров, закрытие соревнований. Также в этот день состоятся показательные выступления парашютистов и пилотажной группы «Барсы», концертно-развлекательная программа, выставка-показ авто, мото, велотехники, спец.техники, авиамоделирование.

андрей филатов(2023)|Фото: admsurgut.ru/ Рамиль Нуриев

В числе организаторов соревнований – Федерация самолетного спорта России, Федерация самолетного спорта Югры, Правительство ХМАО-Югры, Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры и Администрация Сургута.

Теги: андрей филатов, аэродром боровая, самолетный спорт, чемпионат россии


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