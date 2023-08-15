В Югре пострадавшие от взрыва на месторождении находятся в тяжелом состоянии

Следователи начали выяснять обстоятельства возгорания на кустовой площадке на Талинском месторождении в Октябрьском районе Югры. На месте происшествия работают следователи СК.

В Няганскую окружную больницу доставлены пятеро пострадавших, состояние которых оценивается врачами как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. К приему пострадавших подготовлены окружные ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, сообщают власти Югры в своем telegram-канале. Свою проверку начала и прокуратура.

Напомним, в 22.13 14 августа спасателям сообщили о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении. В 23.42 на место происшествия прибыла служба пожаротушения МЧС России. В 23.59 открытое горение ликвидировано на площади около 100 "квадратов". Погибли двое, пострадали пятеро людей.