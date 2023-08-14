14 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Пресс-служба RCC

Южноуральские боксеры пробиваются в мировой топ

8 сентября столица Южного Урала станет мировой столицей единоборств. Тысячи зрителей своими глазами увидят грандиозное спортивное и мультимедийное шоу, к которому будет приковано внимание миллионов фанатов по всему миру – международный Вечер бокса от RCC Boxing Promotions.

На арене "Трактор" пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием турнира будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1, 7 КО) и Рене Альварадо (33-13, 1 КО) из Никарагуа.

В этом году Вильдан Минасов уже провёл два поединка, отправив своих соперников в нокауты. Всего за четыре года из никому не известного боксёра Минасов вырос в восходящую звезду и одну из главных надежд российского бокса. В прошлом году он забрал победу у экс-претендента на титул чемпиона мира Моузеса Паулуса и вошёл в десятку лучших в нашей стране и в топ-100 планеты по версии BoxRec. Но теперь его уровень оппозиции резко повышается! Проверять навыки Минасова в Челябинск приедет мировой топ из солнечного Никарагуа, экс-чемпион мира WBA Рене Альварадо.

Иван Чирков, Вильдан Минасов, Заур Абдуллаев,(2023)|Фото: Пресс-служба RCC

А откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова (10-0, 2 КО), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1, 21 КО). Победитель этой пары официально войдёт в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.

Чирков не проигрывает с момента дебюта в 2018 году. Он уже вышел на серию из десяти побед и готов продолжать в том же духе. Для Ивана это будет уже третий бой на родной земле – в прошлом году на глазах челябинцев он финишировал Павла Гунченко и сделал серьёзный шаг в мировых рейтингах.

Тем не менее на бумаге его противника Эдиксона Переса можно назвать фаворитом в этом поединке. Венесуэлец входит в топ-100 мирового рейтинга, он гораздо опытнее, и у Эдиксона намного выше процент досрочных побед. Но, в отличие от Чиркова, он уже проигрывал в своей профессиональной карьере, в том числе досрочно.

Десять боёв этих и других звёзд современных единоборств на Вечере бокса RCC Boxing Promotions зрители увидят 8 сентября в 17:00 в ЛА "Трактор".

Теги: бокс, Трактор, спорт,


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