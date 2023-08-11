12 Августа 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Зачем известный боксер Егор Мехонцев вел стрельбу в Екатеринбурге? Полиция поясняет

11 августа на екатеринбургском стадионе "Динамо" состоялся грандиозный спортивный праздник, посвященный 100-летию со дня образования Общества "Динамо" и Дню физкультурника. Об этом Накануне.RU проинформировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, сотни горожан и гостей уральской столицы стали участниками этого памятного мероприятия. Зрители по достоинству оценили обновленный после реставрации физкультурный комплекс и прониклись непередаваемой атмосферой торжества.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Поздравить юбиляров со знаковым событием пришли заместитель губернатора Азат Салихов, заместитель председателя всероссийского Общества "Динамо" Николай Толстых, министр спорта Леонид Рапопорт, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, руководители силовых структур региона, знаменитые спортсмены и ветераны движения.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Праздник стартовал с развлекательной шоу-программы коллектива барабанщиц, артистов в погонах, торжественного парада команд-участниц. Прозвучали, как и положено, государственный гимн Российской Федерации и гимн "Динамо".

Председатель регионального Общества "Динамо" генерал-лейтенант полиции Александр Мешков в своем выступлении поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, правительство области и строителей за оказанную помощь в ремонте зданий и сооружений объекта.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Введено в строй новое легкоатлетическое ядро стадиона, построен тренажерный зал, отремонтированы бассейн, трибуна и подтрибунные помещения, проведено благоустройство территории", – отметил генерал Мешков.

Азат Салихов в своей речи подчеркнул значимость данного спортивного объекта, учитывая, что в текущем году Екатеринбург отмечает свое 300-летие.

Гость из Москвы Николай Толстых от лица центрального совета "Динамо" высказал добрые слова руководству региона, всех причастных к данному торжественному событию.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

В праздничном мероприятии приняли участие 14 коллективов физической культуры, представляющих силовые ведомства, включая команды ГУ МВД, Росгвардии, ФСБ, судебных приставов, таможни, ГУФСИН, налоговой службы и другие.

Сигнал из стартового пистолета о начале торжества произвел олимпийский чемпион, боксёр - профессионал Егор Мехонцев.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

А символическую финишную прямую пересекли заслуженные легкоатлеты – серебряный призер олимпийских игр Ирина Хабарова и бронзовый призер чемпионата мира Лев Мосин.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Команды-участницы боролись в первенстве по мини-футболу, состязались в перетягивании каната, легкоатлетической эстафете, в прыжках в длину, а также приняли участие в соревнованиях по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, стрельбе из боевого оружия и другим видам спорта.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Победители юбилейного первенства, как в командном, так и личном зачете были отмечены кубками и медалями.

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Спортивный праздник на стадионе "Динамо"(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: Егор Мехонцев, Динамо, спортивный праздник


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