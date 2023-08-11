11 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

С больницы Ишима взыскали 2 миллиона из-за несвоевременно выявленной онкологии у пациентки

В Викуловском районе с областной больницы №4 города Ишима взыскали 2 млн руб. в пользу женщины, у которой не была своевременно выявлена онкология, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2021 г. женщину поставили на учет в связи с беременностью. На протяжении всего срока пациентка наблюдалась в больнице.

"Проведенной судебно-медицинской экспертизой качества оказания медицинской помощи выявлены дефекты при медицинском наблюдении женщины в период беременности и послеродовый период, что повлекло несвоевременную диагностику злокачественной опухоли, и как следствие – более позднее начало лечения, создание риска прогрессирования заболевания", - говорится в сообщении

Викуловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Теги: беременность, опухоль, онкология, компенсация морального вреда


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