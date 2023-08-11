В Екатеринбурге вспыхнул микроавтобус: пострадал водитель

В пятницу в Екатеринбурге вспыхнул микроавтобус. В результате пострадал его водитель.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре на 11-м километре Серовского тракта в уральской столице. Прибывшие огнеборцы установили, что произошло возгорание микроавтобуса, стоявшего на открытой площадке.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, в результате ожоги получил водитель автобуса. Он был госпитализирован в медучреждение.

На месте работали семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Причину возгорания установят специалисты.