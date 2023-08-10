10 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Жители Владимирской области поддерживают Муром в онлайн-голосовании за финалистов премии «Герои городов»

Продолжается народное онлайн-голосование за лучшие проекты «Героев городов». Это премия для предпринимателей, которые повышают качество жизни людей в городах России. Экспертный совет премии, состоящий из представителей бизнеса, органов государственной власти и общественных организаций, из почти 500 заявок отобрал 87 финалистов из 61 города. Сформирован шорт-лист для каждой из 10 номинаций. Основным критерием для экспертов был вклад каждого проекта в улучшение жизни горожан. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, среди номинантов, набравших наибольшее количество баллов, – отреставрированный отель в Муроме. Он попал в номинацию «Индустрия гостеприимства». Отель «Муром», открывшийся после полной реновации в октябре 2022 года, расположен в историческом центре, на главной улице города, созданной в конце XVIII века по плану архитектора Ивана Лема. Улица вела по направлению к Москве и сразу стала главной городской артерией, где селились зажиточные купцы и мещане. На первых этажах домов по улице Московской располагались магазины и питейные заведения, а на вторых – меблированные номера. Эта традиция и вдохновила создателей отеля. 

город муром(2023)|Фото: avo.ru

Онлайн-голосование – последний этап премии «Герои городов». До 15 августа отдать свой голос финалисту могут все желающие на сайте герои.города.рф, авторизовавшись через VK ID. Есть условие: проголосовать можно только за один проект в каждой номинации.

города россии, нацпроект(2023)|Фото: avo.ru

Победители будут награждены в конце августа в рамках Московского урбанистического форума-2023. Кроме основных номинаций, предусмотрены две специальные: «Лучший город» (вручается городам с наибольшим количеством номинантов с учётом результатов открытого голосования) и «Лучший бизнес-проект» (вручается специальным партнёром премии – Корпорацией МСП).

Проект «Героев городов» реализуется ВЭБ.РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Минэкономразвития РФ, Корпорации МСП, компании VK, маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф», Школы управления «Сколково» и центров «Мой бизнес».

Теги: муром, онлайн-голосование, премия герои городов, отель муром, номинации, бизнес-проект


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