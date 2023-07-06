Работники бывшего завода Volkswagen в Калуге боятся развала предприятия

Власти Калужской области опровергают сообщения в сети о перепрофилировании бывшего завода Volkswagen в мебельное производство. Но при этом новый собственник фактически подтверждает факты, на которые жалуются работники, утверждая, что это временные явления.

Вице-губернатор Калужской области Владимир Попов запросил информацию у нового собственника завода – компании AGR Automotive Group, которая – по заверениям руководства - пока ведет переговоры о сборке на площадке автомобилей. Собственник не исключает, что на это время на заводе может вестись непрофильное производство, но это "временно".

"До перезапуска завода, который является для компании безусловным приоритетом, AGR Automotive Group реализует разного рода активности для сохранения рабочих мест и поддержания работоспособности площадки. Это в том числе использование универсальных объектов, расположенных на территории завода, для новых целей, не препятствующих возобновлению ключевой для завода деятельности", - говорится в заявлении компании.

Также в AGR Automotive Group не отрицают, что предлагают сотрудникам завода работу на других площадках и на других должностях: "С целью поддержания квалификации и профессиональных навыков для сотрудников в простое проводятся специальные мероприятия, в рамках которых они могут ознакомиться с предложениями временного трудоустройства на других производственных площадках с сохранением за ними рабочего места на заводе в Калуге".

Ранее Telegram-канал "Русский автомобиль" опубликовал письмо, написанное, якобы, сотрудниками завода. Они заявляют, что им предлагают работать вахтовым методом в Москве, на других площадках автомобильного дилера "Авилон" (AGR Automotive Group).

"Таможенный пост на территории завода и часть логистики в скором времени будут заниматься приемом и оформлением леса из Карелии. Будет приходить на завод по ЖД путям необработанная древесина, а отправляется на экспорт в Китай уже обработанная. <…> работники сборочного производства вынуждены работать на тракторах и заниматься покосом травы и удобрением почвы. Работники лакового производства занимаются "ландшафтным дизайном" на территории завода. Кроме всего специалистам со стажем по 10-15 лет предложили стать убощиками, мыть полы, окна и туалеты. Ещё предлагают работать овощеводами в агрохолдинге Авилон в Людиново, выращивать и собирать огурцы и помидоры", - говорится в письме, опубликованном каналом.