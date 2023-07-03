Участвующий в СВО брат мэра из Югры раскритиковал "душение" коллег спикером думы Урая

Брат главы сельского поселения Половинка (Кондинский район Югры) Александра Старжинского Евгений, участвующий в специальной военной операции под позывным "депутат", раскритиковал деятельность спикера думы Урая Александра Величко. Солдат заявил, что не согласен с идеей заблокировать депутатское объединение "Патриоты Урая". Его хотят "прикрыть" за то, что оно "высказывает свое мнение", говорит Старжинский.

"Люди высказывают свое мнение, недовольство. А кто еще это будет говорить? Они поставлены туда народом, чтобы защищать его интересы", - рассуждает Старжинский, который прямо в окопе записал видеоролик и разместил его в своем telegram-канале.

По словам Старжинского, "Патриоты" выступают, например, за доступную среду. Солдат рассказал, что есть люди, которые, поучаствовав в СВО, вернутся к своей обычной жизни инвалидами, которым потребуется эта самая доступная среда.

"Правда – она здесь, в тех мужских сапогах, которые топчут эту землю", - сказал Старжинский, обращаясь к Величко.

Также боец привел фамилии тех, кто помогает землякам из Урая, находящимся в зоне СВО, и уточнил, что Величко "и здесь не помогает, и там пытается нагадить". Старжинский отметил, что следит за активностью Величко в социальных сетях и понимает, что он "хочет в мэры".

"Такой глава постольку-поскольку нужен народу", - сказал солдат, отметив, что такой глава будет против народа.