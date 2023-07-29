В Крыму на трассе пострадали четверо, в том числе двое детей

В МВД Крыма сообщили о том, что на одной из трасс пострадали двое детей.

По предварительным данным, сегодня в 12.45 на автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск автомобиль Chevrolet Orlando врезался в отбойник и столкнулся с ехавшим навстречу Lada Priora. 38-летний водитель отечественного автомобиля и его 35-летняя пассажирка госпитализированы, а двум несовершеннолетним пассажирам этой же машины (мальчикам 11 и 12 лет) оказана помощь на месте.

Как оказалось, водитель иномарки был пьян.